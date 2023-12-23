Abdullah Avcı: Kazanmaya daha yakındık!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Bu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Maçtan önce de konuştuk şehit sayımız artmış sanırım. Bu yaşananlar canımızı sıkıyor.

İki tane organizasyonu ve sistemi olan takım. Baskılarımızı doğru yaptık. Bir tane çıkışta, geniş alana çıktıklarında ilk yarıda gol yedik, ondan sonra yine doğru oynamaya çalıştık. Direkten dönen var, kaçırdıklarımız var. Bugün kazanmaya daha yakındık. Yol uzun bir yol. Gelişmek kolay olmuyor. Kazanabilirdik ama iyi bir takıma karşı oyun olarak geçen haftalardan daha iyisini yaptık diye düşünüyorum ama yeterli değil. Biraz daha gol vuruşu, kalite. Senenin son maçını kazanmak istiyorduk, kazanamıyorduk. Tek mağlubiyetimiz var. Şu arayı daha iyi değerlendirip ondan sonraki sürece daha sağlıklı hareket etmeye çalışacağız.