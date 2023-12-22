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Mendy stoperde kalıcı

Fransız oyuncu, yeni transfer gelene kadar savunmada görev yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Mendy stoperde kalıcı
Abdullah Avcı'nın radikal bir kararla stoper oynattığı orta saha oyuncusu Batista Mendy'nin devre arasında yeni transfer gelene kadar bu mevkide kalması bekleniyor. Savunmadan oyun kurma ve oyunu şekillendirme konularında Fransız oyuncudan istediğini alan Avcı, bu nedenle oyuncuyu bir süre daha burada kullanmayı düşünüyor. Tecrübeli teknik direktörün, stoper bölgesi için hazırlanan geniş listeden elemeler yaptığı ve kısa süre içerisinde transfer için belirlenecek isimle görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. Bu nedenle mevcut takımda bulunan Benkovic ve Fernandez gibi stoper oyuncularının devre arasında ayrılma ihtimali bulunuyor.
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