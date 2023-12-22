3. sıraya yükseldi

Oyuncuların piyasa değerlerini belirleyen Transfermarkt, yeni güncellemesini açıkladı. Buna göre Trabzonspor, 6,65 milyon euro değer kaybetmesine rağmen Beşiktaş'ı geride bıraktı ve 4. sıradan 3. sıraya yerleşti. Bordo mavililer, 118,7 milyon euro'luk yeni kadro değeri ile Süper Lig'in en pahalı 3. kadrosuna sahip takım olmayı başardı.

LİDER ONUACHU

G.Saray (222,88 milyon euro) ve F.Bahçe'yi (195,65 milyon euro) takip eden Fırtına'da, Mendy, Berat, Denswil ve Enis Destan gibi oyuncuların değerleri arttı. Pepe'nin piyasa değeri 11 milyon euro'ya düşerken; Umut Bozok, Bakasetas ve Trezeguet gibi isimler de değer kaybetti. En pahalı oyuncu 13 milyon euro'yla Onuachu oldu.