Trabzonspor'da Edin Visca farkı!

Son haftalardaki mücadelesiyle takımın itici gücü olan Visca, önceki hafta Gaziantep FK ile oynanan maçta bordo-mavili ekibin başlattığı 9 etkili atağın 7'sinde başrol oynamış, sağ kanadı otobana çevirmişti. Takım arkadaşlarına 8 şut pası veren Visca'nın akan oyun ortalarının 6'sında isabet yakalayıp zirveye çıkmıştı. Visca, bu performansını İstanbulspor ile oynanan maçta da sürdürdü. 33 yaşındaki futbolcu, Onuachu'nun golünün asistini yapan isim oldu. Visca bu sezon ligde 4. asistine ulaştı. Boşnak futbolcunun 2 de golü bulunuyor.