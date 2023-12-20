Mehmet Büyükekşi'ye operasyon

Türki futbolunda sular durulmuyor. Geçen hafta A.GücüÇaykur Rizespor maçında başkent ekibinin başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası sahaya girerek hakem Umut Meler'i tokatlaması ile başlayan süreç sonrası geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği toplanmıştı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıdan sızan bilgilere göre 14-15 kulübün Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını isteyeceği öne sürülmüş ama bu yönde açıklama olmamıştı.

GEREKSİZ VE ANLAMSIZ TEPKİ

Ama toplantıda bazı kulüplerin Büyükekşi'nin gitmesinde ısrarlı olduğu ve gerekeni yapacağını söylediği öne sürülmüştü. Dün İstanbulspor-Trabzon-spor maçında bir hakem kararı sonrası aniden sarı-siyahlı takımın sahadan çekilmesi Türk futbolunun yönetilemediğine yönelik yeni bir algı operasyonu olarak yorumlandı. TFF'nin futbolu yönetemediğine yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığı ve Mehmet Büyükekşi'nin görevinden ayrılmaya zorlanmak istediği iddia ediliyor.

Büyükeşi ne demişti?

Mehmet Büyükekşi, geçen hafta istifa iddiaları için şunları söylemişti: "Faraziler üzerine iş yapmıyoruz? Şimdi siz dışarı çıktığınızda trafik kazası olacak, öleceksiniz! Böyle şeyler konuşmaya gerek yok. Lütfen sizler de olumlu olun. Böyle dedikodularla uğraşmayın. İstifa etmek için bir sebep de yok. Bu tür haberleri gündeme getirmek bile doğru değil!"