Haberler Trabzonspor Mehmet Büyükekşi'ye operasyon

Mehmet Büyükekşi'ye operasyon

Türk futbolunda sular bir türlü durulmuyor. Geçen hafta hakem Meler'in tokatlanması sonrası dün de İstanbulspor sahadan çekildi. "TFF yönetemiyor" algısı ile Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi hedefleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mehmet Büyükekşi'ye operasyon

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Türki futbolunda sular durulmuyor. Geçen hafta A.GücüÇaykur Rizespor maçında başkent ekibinin başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası sahaya girerek hakem Umut Meler'i tokatlaması ile başlayan süreç sonrası geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği toplanmıştı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıdan sızan bilgilere göre 14-15 kulübün Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını isteyeceği öne sürülmüş ama bu yönde açıklama olmamıştı.

GEREKSİZ VE ANLAMSIZ TEPKİ

Ama toplantıda bazı kulüplerin Büyükekşi'nin gitmesinde ısrarlı olduğu ve gerekeni yapacağını söylediği öne sürülmüştü. Dün İstanbulspor-Trabzon-spor maçında bir hakem kararı sonrası aniden sarı-siyahlı takımın sahadan çekilmesi Türk futbolunun yönetilemediğine yönelik yeni bir algı operasyonu olarak yorumlandı. TFF'nin futbolu yönetemediğine yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığı ve Mehmet Büyükekşi'nin görevinden ayrılmaya zorlanmak istediği iddia ediliyor.

Büyükeşi ne demişti?

Mehmet Büyükekşi, geçen hafta istifa iddiaları için şunları söylemişti: "Faraziler üzerine iş yapmıyoruz? Şimdi siz dışarı çıktığınızda trafik kazası olacak, öleceksiniz! Böyle şeyler konuşmaya gerek yok. Lütfen sizler de olumlu olun. Böyle dedikodularla uğraşmayın. İstifa etmek için bir sebep de yok. Bu tür haberleri gündeme getirmek bile doğru değil!"

DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey’den Yakup Bey’e gözdağı
Ekrem İmamoğlu'nun bitmeyen diyeti! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuk tanımıyor! Villasını 80 metrekare daha büyüttü
G.Saray'dan 10 numara harekatı!
F.Bahçe'ye A. Madrid'den transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbulspor - Trabzonspor maçı için karar ne olacak?
O anları anlattı: Ecmel Bey ile konuştum...
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak?
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 01:46
6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 01:46
Sevilla Quique Flores ile çıkışa geçti! Sevilla Quique Flores ile çıkışa geçti! 01:33
Chelsea penaltılarla yarı finalde! Chelsea penaltılarla yarı finalde! 01:32
Chelsea penaltılarla yarı finalde! Chelsea penaltılarla yarı finalde! 01:32
Bir türlü ikna olmadı Bir türlü ikna olmadı 01:25
Daha Eski
Beşiktaş'a şok yanıt! Transfer bütçesi... Beşiktaş'a şok yanıt! Transfer bütçesi... 01:24
Başkan böyle bir karar verdi Başkan böyle bir karar verdi 01:22
Sakin kalmalıyız Sakin kalmalıyız 01:20
Yine yazdılar Yine yazdılar 01:19
Tutarsız! Tutarsız! 01:19
Mehmet Büyükekşi'ye operasyon Mehmet Büyükekşi'ye operasyon 01:16