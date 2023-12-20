Büyük skandal!

Süper Lig'de geçen hafta Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçında ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Bu skandal olayın ardından lig yeniden başladı. Ancak ilk günden yine bir başka skandala imza atıldı. İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın 68. dakikasında Mendy ile Loshaj arasında bir mücadele yaşandı. Hakem Ali Şansalan "Devam" dedi. Pozisyonun devamında Fırtına, Paul Onuachu ile golü buldu. VAR başındaki Serkan Tokat pozisyonu izledi. VAR müdahalesine gerek görmedi. Maç yeniden başladı.

BİR ANDA SAHAYA GİRDİ

Karşılaşma yeniden start aldıktan kısa süre sonra İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu sahaya girdi. Maçı durdurarak oyuncularını çağırarak soyunma odasına gitmelerini söyledi. İki takım futbolcuları kararı başta anlayamadı. Ardından başkan Sarıalioğlu'nun ısrarlı şekilde "İçeri girin" demesinin ardından bazı futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu. Başta Simon Deli olmak üzeri birçok İstanbulsporlu futbolcu maça devam etmek istediklerini dile getirdiler. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve oyuncular da Sarıalioğlu'nu ikna edemedi. Maç askıya alındı.

2 HAFTA SONRA GOL ATTI

Trabzonspor'da Paul Onuachu 2 haftadır suskundu. Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarını boş geçen Nijeryalı yıldız, İstanbulspor ağlarını kafa golüyle sarsttı.

MONTELLA DA İZLEDİ

Süper Lig'de İstanbulspor'un Trabzonspor ile oynadığı mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti. İtalyan çalıştırıcı, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Eren Elmalı'yı yakın takibe aldı. Mücadele yarıda kalınca Montella, herhangi bir açıklama yapmadan stattan ayrıldı.