Bir türlü ikna olmadı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a konuştu. Doğan, "Ecmel Bey zaten Trabzonlu, bizim de iyi ağabeyimiz. Konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle ilgili şikayeti vardı. Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, 'Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum' şeklinde bir şey söyledi. İstanbulspor ve Ecmel Bey'in kararıdır. Yanına gittik konuşmaya, ikna etmeye çalıştım ama kararlıydı. Haklı olduğu çok ciddi konular var. Buna da şahidim. Onun dışında çok konuşulacak bir durum da değil" açıklamasını yaptı.

Daha önce hiç görmedim

Doğan: "Hiç böyle bir dönemin olduğunu daha önce hatırlamıyorum. Ecmel beyin çok ciddi sıkıntıları var. Onun adına bazı şeyleri söylemem doğru olmaz. Kendisi çıkıp basına açıklama yapacaktır."

CEZASINI ÖDEDİ

Başkan Ertuğrul Doğan'ın maç öncesinde tribünde yer alması, "TFF'nin hak mahrumiyeti cezasını ihlal etti" şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Başkan Doğan'ın TFF'nin talimatnamesinde belirtilen kurallara göre 45 günlük cezası için dün 450 bin TL ödeyerek stadyuma girdiği ortaya çıktı.

İRDELENMESİ GEREKİYOR

Ertuğrul Doğan, "Maalesef yumruk olayı da hiç kimsenin görmek istemediği bir durumdu. Böyle bir şey olabilir mi? Kulüpler Birliği'nde de daha önce söyledim, Faruk Bey'i de bu duruma götüren konunun da irdelenmesi lazım. Kendisi böyle bir insan değil. Bugüne kadar böyle şey de görmedik kendisinden. Ne olursa olsun hiçbir şekilde yapılan hareketin açıklaması, affı olamaz. Zaten tüm kulüpler de aynı açıklamayı yaptı. Kendisi de açıklama yaptı" dedi.