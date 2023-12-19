Hedef deplasman serisi! İşte Trabzonspor'un İstanbulspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor bu akşam İstanbulspor'a konuk olacak. Son maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet hasretini sonlandıran Fırtına, sarı siyahlı takımı da yenerek yeni bir seri başlatmayı arzuluyor. Ligde 15 haftada 26 puan toplayarak dördüncü sırada yer alan bordo-mavili takım, üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

İSTANBUL SON SIRADA

Lıgde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan, 8 puan toplayarak 20. sırada bulunan İstanbulspor karşısında kaza istemeyen Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları sürüyor. Abdullah Avcı'nın İstanbulspor karşısında geçtiğimiz hafta Gaziantep FK sınavında sahaya sürdüğü 11'de bir değişiklik yapması beklenmiyor.

AVCI İLE YENİLMİYOR

Ligin 9. haftasında Bjelica'nın yerine gelen Abdullah Avcı, deplasmanlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı yönetiminde çıkılan 7 maçın 3'ü dış sahada oynanırken, bordo-mavililer 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Deplasmanda F.Bahçe'yi 3-2, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fırtına, Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

İSTANBULSPOR'DA 4 EKS4 EKSİK

İstanbulspor'un en önemli isimlerinden olan kaleci Jensen'in sözleşmesi feshedildi. Ayrıca Racine Coly, Eduart Rroca ve Kubilay Köylü'nün Trabzonspor'a karşı bugün görev yapması beklenmiyor.

2 İSİM KART SINIRINDA

İstanbulspor maçı öncesi takımda iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde orta saha Bakasetas ile 21 yaşındaki forvet Enis Destan, bu akşam sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Başakşehir karşısında forma giyemeyecekler.

22 SENEDİR KAYBETMİYOR

Bordo-mavililerin, İstanbulspor'a karşı istatistikleri dikkat çekiyor. Trabzonspor, rakibi karşısında 22 yıldır mağlup olmuyor. İstanbulspor'a son olarak 23 Eylül 2001 tarihinde 2-1 kaybeden Fırtına, sonraki süreçte rakibine şans tanımadı.

DEPLASMANDA ÇOK ATIYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı göreve başlamadan önce deplasman sonuçları ile taraftarını üzen Trabzonspor, tabloyu tersine çevirdi. Fırtına, oynadığı son üç dış saha maçında 9 gol attı. Fenerbahçe, Sivas ve Gaziantep filelerini 3'er kez sarsan Karadeniz devi, bu periyotta 7 puan topladı. Bordo- mavililer, bugün İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçta da bu seriyi sürdürmek istiyor. Avcı, Gaziantep FK karşılaşmasında olduğu gibi kanat organizasyonları çalışmaları yaptırıyor.

STOPER MENDY

Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçında stoper pozisyonunda başarılı bir performans sergileyen Mendy'yi İstanbulspor karşısında da aynı bölgede görevlendirecek. Fransız futbolcunun stoperdeki başarılı performansının ardından, oyun kurma becerileri ve top hakimiyeti gibi özelliklerinden faydalanmaya devam etmek isteyen Avcı, oyuncusunu yine aynı pozisyonda kullanacak.

DIŞ SAHADA DA ÖNDE

İstanbulspor'un evinde oynanan müsabakalarda da bordo-mavili ekibin üstünlüğü dikkat çekiyor. Fırtına, 14 karşılaşmanın 7'sinden galip ayrıldı. İstanbulspor, 17 yıl aradan sonra geride kalan sezonda Süper Lig'e yükselmişti. Trabzonspor, söz konusu sezonda rakibini 2-0 ve 4-0'lık skorlarla geçmişti.

FIRTINA 13-7 ÖNDE

İstanbulspor ile tarihinde 28'inci kez karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, geride kalan 27 müsabakanın 13'ünden galip ayrıldı. 7 karşılaşma berabere sonuçlanırken 7 müsabakada ise İstanbulspor gülen taraf oldu. İstanbulspor'un kaydettiği 22 gole karşılık Trabzonspor 33 gol attı.

EN FARKLI SONUÇ: 5-0

Trabzonspor, 28 Mayıs 2005 tarihinde 5-0'la İstanbulspor karşısındaki en farklı galibiyetini almıştı. Sarı siyahlı ekip ise 29 Nisan 2000'de 5-1 kazanarak rakibi karşısındaki en farklı galibiyete imza atmayı bildi.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

İstanbulspor: Alp Arda, Simon Deli, Duhaney, Okan, Ali Yaşar, Ndao, Muammer, Loshaj, Emir, Ethemi, Jackson.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu.