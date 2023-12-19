Abdullah Avcı İstanbulspor maçı öncesi konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor.

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: "Bugünkü 11, Antep maçında çıkan 11, oyun olarak bize o gün iyi şeyler sundular. Aynı kadroda devam ettik. İstanbulspor, bir kere Rizespor maçında 5'li savunmayla oynadı, bugün de bize karşı 5'li duruyor. Geçişi planlıyorlar. Çıkardığımız kadro da uygun duruyor."

"Haftamız iyi, yoğun geçti. Özellikle Gaziantep maçından sonra daha iyi şeyleri nasıl yaparızı çalıştık. Umarım bugün bunun karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.