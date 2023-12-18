TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Yıldız isim menajerine talimat verdi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle ritmini bulan Trabzonspor, devre arasının yaklaşmasıyla gözünü transfere çevirdi. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan ayrılacak isimler ile takviye yapılacak mevkiler belirlenirken, bordo-mavililerin yıldızından ayrılık kararı geldi. Bordo-mavili takımda bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan isimler arasında yer alan Umut Bozok için ayırılık kapıda. Golcü futbolcu, devre arasında Fransa'ya dönebilir. 27 yaşındaki forvet, menajerine kendisine Fransa'da kulüp bulmasını söyledi. Yıldız ismin menajeri bu doğrultuda görüşmeler yapıyor. 2022-2023 sezonunun başından Fransa'nın Lorient takımından 2 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Umut Bozok, 37 maçta 10 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Umut, bu sezon ise forma şansı bulmakta zorlanıyor. Golcü futbolcu, sadece 4 maçta görev aldı ve gol ya da asist katkısı veremedi. Bordo-mavililer ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3.7 milyon euro.