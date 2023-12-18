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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Yıldız isim menajerine talimat verdi

Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin yıldızı takımdan ayrılma kararı aldı. Forma şansı bulmakta zorlanan o isim, menajerine takım bulması için talimat verdi. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 09:17
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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Yıldız isim menajerine talimat verdi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle ritmini bulan Trabzonspor, devre arasının yaklaşmasıyla gözünü transfere çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Yıldız isim menajerine talimat verdi

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Yıldız isim menajerine talimat verdi

Takımdan ayrılacak isimler ile takviye yapılacak mevkiler belirlenirken, bordo-mavililerin yıldızından ayrılık kararı geldi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Yıldız isim menajerine talimat verdi

Bordo-mavili takımda bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan isimler arasında yer alan Umut Bozok için ayırılık kapıda. Golcü futbolcu, devre arasında Fransa'ya dönebilir.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Yıldız isim menajerine talimat verdi

27 yaşındaki forvet, menajerine kendisine Fransa'da kulüp bulmasını söyledi. Yıldız ismin menajeri bu doğrultuda görüşmeler yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Yıldız isim menajerine talimat verdi

2022-2023 sezonunun başından Fransa'nın Lorient takımından 2 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Umut Bozok, 37 maçta 10 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Yıldız isim menajerine talimat verdi

Umut, bu sezon ise forma şansı bulmakta zorlanıyor. Golcü futbolcu, sadece 4 maçta görev aldı ve gol ya da asist katkısı veremedi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Yıldız isim menajerine talimat verdi

Bordo-mavililer ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3.7 milyon euro.

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