İstanbul yolculuğu bugün

Teknik heyetin sakatlığı bulunan oyuncular dışındaki tüm isimleri kadroya dahil etme

AZ GÖREV ALDILAR

Fırtına'da bazı isimler çok az oynadı. Kerem Şen 1 maçta 9 dakika süre aldı. Dortmund'dan gelen 20 yaşındaki orta saha Göktan Gürpüz 1 maçta 14 dakika görev yaptı. Sakatlığı nedeniyle uzun zamandır sahalardan uzak olan Hüseyin Türkmen ise 1 maçta 20 dakika oynadı.

22 YILDIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de 16'ncı hafta maçları Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonucu TFF tarafından 10 Ocak 2024 tarihine ertelenmişti. Bordo-mavililer, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, karşılaşma öncesi istatistikler dikkat çekiyor. Trabzonspor, rakibi karşısında 22 yıldır mağlup olmuyor. İstanbulspor'a son olarak 23 Eylül 2001 tarihinde 2-1 kaybeden Fırtına, sonraki süreçte rakibine şans tanımadı.

DIŞ SAHADA DA ÖNDE

İstanbulspor'un evinde oynanan müsabakalarda da bordo-mavili ekibin üstünlüğü dikkat çekiyor. Fırtına, 14 karşılaşmanın 7'sinden galip ayrıldı. İstanbulspor, 17 yıl aradan sonra geride kalan sezonda Süper Lig'e yükselmişti. Trabzonspor, söz konusu sezon

13 GALİBİYET ALDI

İstanbulspor ile tarihinde 28'inci kez karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, geride kalan 27 müsabakanın 13'ünden galip ayrılmayı başardı. 7 karşılaşma berabere sonuçlanırken, 7 maçta ise İstanbul gülen taraf oldu.

FIRTINA'NIN ORANI 1.45

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde yarın İstanbulspor'a konuk olacak. İddaa Risk Yönetimi, Karadeniz devinin galibiyetine 1.45, İstanbulspor'un galibiyetine ise 4.28'lik oran belirledi. Beraberlik oranı 3.59 olarak açıklandı.