Benim işim saha içi

Teknik direktör Abdullah Avcı dün antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler'le ilgili konuşan Avcı, "Ben uzun senelerdir teknik adamlık yapıyorum. Baktığım tek alan var, 68'e 105, oyunun içi. Orada oyunu geliştirmek, oyuncuyu geliştirmek, oyunda giden tıkanıklık varsa onu çözmek, performansları yukarı çekmek, oyun kalitesini artırmak. Benim tamamen ilgilendiğim nokta bu. Hepimiz üzüldük. Umarım böyle şeylerle karşılaşmayız. Herkesin birbirine saygı göstermesi daha sağlıklı olur" dedi.

EN IYISI OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Süper Lig'de program akışının değiştiğini belirten Avcı, "Tabii ki ben bu duruma müdahale edemiyorum. Program akışı değişti ama biz bir an evvel tekrar İstanbulspor maçının hazırlıklarına döndük. 'Hem yaptıklarımız hem de yapabileceklerimiz nedir' diye ona döndük. Çünkü dışardaki bu tür şeyler benim, camianın enerjisini alan şeyler. Biz işimizi kaçıramayız bu konuyla ilgili. Biz işimize odaklı, sahanın içinde en iyisini yapmaya çalışacağız. Hep oyun odaklı kalmaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Pepe için seferberlik

Abdullah Avcı, Pepe'nin sağlık durumuna ilişkin, "Tedavisi içeride fizyoterapist ve doktor kontrolünde devam ediyor. Hızlandırıyoruz. Umarım yakın zamanda yavaş yavaş sahaya oradan da takım içine gelir diye umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ORSIC'İ İZLİYORUZ

Orsic'in takıma dönüşü ile ilgili de bilgi veren Avcı, "Burada açıklama da yapmıştım onunla ilgili. Sağlık ekibi bilgi verdi. Mevcudun önünde yani iyi gidiyor. Dönüşü şubat sonu mu, mart başı mı onu takip ediyoruz" diye konuştu.

TRABZONSPOR'UN TARİHİ İLE BÜYÜDÜK

Kulübün müzesini ziyaret etmesiyle ilgili konuşan Avcı, "Ben tarihi seviyorum. Özellikle Trabzonspor tarihi ile büyüdük. Çocukluğumuz o hikayenin başladığı anları ve o oyuncularla da antrenör, futbolcu olarak çalışma, tanışma, aynı mesaide yer almayı da gösterdi bize. Onun için orayı merak ediyorum. Geldiğimde de 'Tarihte umarım ben de yer alırım' demiştim. Şükürler olsun bu gerçekleşti. Geri gelişimle ilgili bir ziyaretti. Onun için o ziyareti yaptık" diye konuştu.