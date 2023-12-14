Haberler Trabzonspor Avcı ile 56 galibiyet

Avcı ile 56 galibiyet

Avcı için Gaziantep FK mücadelesinin özel bir anlamı vardı. Başarılı teknik adam, bordo-mavililerin başında ligde sahaya 100. kez hoca olarak çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Avcı ile 56 galibiyet

Avcı, daha önce çıktığı 99 maçta; 55 galibiyet, 33 beraberlik ve 14 yenilgi elde etmişti. 60 yaşındaki çalıştırıcı, 'Dalya' gecesinde de kazanmayı başardı.

3. GALİBİYETİNİ ALMAYI BAŞARDI

Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından dış sahadaki kötü grafiğine son veren Fırtına, bu sezon deplasmandaki 3'üncü zaferini elde etti. Daha önce Kasımpaşa'yı 5-1, Fenerbahçe'yi ise 3-2'lik skorla mağlup eden Fırtına, Gaziantep FK'yı da 3-1 yendi.

DAHA FAZLA GOL ATIYOR: 2.25

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahalarda daha golcü bir kimlik de ortaya koydu. Takım, Avcı ile 4 deplasman maçında 9 kez rakip fileleri havalandırırken iç sahada 3 maçta 3 gol atabildi. Deplasmanda 2.25 gol ortalaması yakalayan Karadeniz devi, kendi evinde ise 1 gol ortalamasıyla oynadı.

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