Trezeguet mevsimi

Karadeniz devinin 3-1 galip geldiği Gaziantep FK maçında Trezeguet fırtınası kopmuştu. Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Mısırlı kanat eski günlerine dönüş sinyali verdi. Geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 28 maçta 11 gol atan ve takımın en skorer ismi olan yetenekli isim, bu sezon ilk 12 maçta gol atamamıştı. 4 maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Mısırlı yıldız, son haftalarda ise tempo yükseltti. Sakatlıklarını atlatan ve form tutan 1.79 boyundaki futbolcu, Trabzonspor'un Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Gaziantep deplasmanında da 2 kez fileleri sarsarak yıldızlaştı.