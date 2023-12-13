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Karanlık bir akşam

Abdullah Avcı: Futbolu güzelleştirmek için verdiğimiz uğraş ve misyon sonuç verecek, KARANLIK ve ÜZÜCÜ futbol akşamları bir daha hiçbir zaman yaşanmayacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Karanlık bir akşam

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, orta hakem Halil Umut Meler'e yaptığı yumruklu saldırıya Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan kınama mesajı geldi. Avcı, yaptığı açıklamada, "FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, ailesine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diliyorum ki futbolu güzelleştirmek için verdiğimiz uğraş ve misyon sonuç verecek, karanlık ve üzücü futbol akşamları bir daha yaşanmayacak" ifadelerini kullandı.

UTANILACAK BİR GECE

Uğurcan Çakır, sosyal medya hesaplarından, olaya tepki gösterdi. Gerçekleşen saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Çakır, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılanlar asla kabul edilemez. Halil hocaya ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Utanılacak, unutulmayacak bir futbol akşamı yaşadık" dedi.

KABUL EDİLEMEZ

Eren Elmalı, hakem saldırısı nedeniyle sözün bittiği yerde olduklarını vurguladı. 23 yaşındaki sol bek, "Yaşananlar asla kabul edilemez ve gelecek adına endişe vericidir. Geçmiş olsun Halil Umut Meler" dedi.

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