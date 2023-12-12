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Yeni Herkül Onuachu

2.01’lik dev boyu ve çok güçlü fiziği ile ikili mücadelelerde rakiplerini çaresiz bırakan 29 yaşındaki forvetin bitmeyen enerjisi, sahada savaşması bordo mavili taraftarı mest etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
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Yeni Herkül Onuachu

Bordo-mavililerin forveti Onuachu, Gaziantep FK maçında gol atamasa da rakip defansa zor onlar yaşattı. Rakip kaleye attığı 5 mermi gibi şuttan biri üst direği sıyırarak şanssız bir şekilde dışarı çıkan Nijeryalı golcünün 3 çok net vuruşunu da kaleci Nita olağanüstü çıkardı. 2.01'lik boyu ve güçlü fiziği ile ikili mücadelelerde rakiplerini çaresiz bırakan 29 yaşındaki forvetin bitmeyen enerjisi ve sahada savaşması taraftarı mest etti. Şu ana kadar fileleri 7 kez sarsan Onuachu'dan teknik heyet de çok memnun.

HERKES ONUACHU'YU İSTER

Karadeniz devinin Gaziantep FK maçında takımın en etkili isimlerinden olan ve eski günlerine dönüşün sinyallerini veren Edin Visca, rakip ceza sahasına yakın oynayınca performansının arttığını söyledi. Boşnak kanat şöyle konuştu: "Önemli bir galibiyet ve üç puandı. Geçen hafta kaybetmiştik ve bu galibiyet bizim için çok büyük moral oldu. Hafta sonu Samsunspor maçında daha iyi olmaya çalışacağız. Üçüncü bölgeye daha çok top getirince benim performansım artıyor. Böyle olunca ben de daha rahat oynuyorum. Onuachu ile herkes beraber oynamak ister. Onun için daha çok asist üretmeye çalışacağım."

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