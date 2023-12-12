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Taş gibi stoper Mendy!

Gaziantep FK maçında stoperde oynatılan Batista Mendy, normal mevkisi ön libero olmasına rağmen harika oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
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Taş gibi stoper Mendy!

Geriden oyun kuran Fransız yıldız, rakiplerine geçit vermezken, partneri Denswil'in de açıklarını kapattı. Mendy'nin oyunu yönlendirmesi sonrası Trabzonspor çok daha rahat hücum etmeye başladı.

İLK TRANSFER SAVUNMADA

Gaziantep FK maçında Benkovic, Hüseyin ve Baniya gibi stoper alternatifleri varken Mendy'yi savunmada görevlendiren Abdullah Avcı'nın ilk transferi bu bölgeye yaptırması bekleniyor. Fernandes ve Benkovic'i kadroya almayan, Hüseyin ve Baniya'yı kulübede oturtan deneyimli hocanın Mendy gibi ayağına hakim bir stoper istediği ifade ediliyor. Avcı, Mendy tercihini "Orta saha ve savunmada çeşitli mevkilerde kullandık. Kaliteyi daha fazla arttırabilmek için rakibin analizini yaptıktan sonra böyle bir tercih yaptık" şeklinde açıklamıştı.

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