TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı ile yeniden yükseliş! 7 maçta...

İkinci dönemine Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, şu ana kadar çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve sadece 1 kez kaybetti. Kendisinden önce ilk 8 haftada görevde bulunan Nenad Bjelica'nın ilk 8 haftada aldığı 12 puana karşılık, 7 haftalık süreçte 14 puan toplayarak Hırvat çalıştırıcıyı geride bırakan tecrübeli teknik adam, gol yeme ve atma istatistiklerini de büyük oranda değiştirdi.

12 GOL ATTI; 8 GOL YEDİ

Bjelica ile ilk 8 haftada 15 gol atıp, 11 gol yiyen Trabzonspor, Avcı ile 7 haftada rakip fileleri 12 kez sarstı, kalesinde sadece 8 gol gördü. Ligde ise 7. sıradan aldığı Trabzonspor'u 4. sıraya yükselten tecrübeli teknik adam, zirvedeki takımların kaybetmemesi nedeniyle puan farkını eritemedi. Gaziantep maçında atılan gollerde oldukça fazla sevinmesi dikkat çeken Avcı'nın, Kayserispor karşısında alınan mağlubiyetin telafi edilmesinden dolayı mutlu olduğu öğrenildi.

DAHA SKORER BİR TAKIM

Bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahalarda daha golcü bir kimlik de ortaya koydu. Fırtına, Avcı ile 4 deplasman maçında 9 kez rakip fileleri havalandırırken iç sahada 3 maçta 3 gol atabildi. Deplasmanda 2.25 gol ortalaması yakalayan Karadeniz devi, kendi evinde ise 1 gol ortalamasıyla oynadı

3 PUANLA 'DALYA' DEDİ

Avcı için Gaziantep FK mücadelesinin özel bir anlamı vardı. Başarılı teknik adam, bordo-mavililerin başında ligde sahaya 100. kez hoca olarak çıktı. Avcı, daha önce çıktığı 99 maçta; 55 galibiyet, 33 beraberlik ve 14 yenilgi elde etmişti. 60 yaşındaki çalıştırıcı, 'Dalya' gecesinde de kazanmayı başardı.

DEPLASMANDA TOPLUYOR

Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Trabzonspor, dış sahadaki kötü gidişatı Abdullah Avcı ile değiştirdi. Bjelica yönetiminde ilk 4 dış saha maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3 puan elde edebilen bordo- mavililer, Avcı idaresinde dış sahada hiç kaybetmedi. Karadeniz devi, Avcı'nın gelmesinin ardından çıktığı 4 deplasmanda 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan elde ederek 2 puan ortalamasıyla oynadı. Karagümrük ile golsüz, Sivasspor ile 3-3 berabere kalırken; Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda 3-2, Gaziantep'i de 3-1 mağlup etti.