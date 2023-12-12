Fırtına’nın 100’ü güldü

Karadeniz devi, Gaziantep FK karşısında hem iyi futbolu hem de istatistikleri ile taraftarın gönlünü aldı. Abdullah Avcı'nın takımın başında 100'üncü maçına çıktığı Gaziantep zaferi, bordo-mavililerin bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyeti oldu. İstatistiklere göre Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği (11) ve gol beklentisine girdiği maça da Gaziantep karşısında çıktı. Ayrıca bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ve Sivasspor'un ardından 3'üncü kez üst üste 3 deplasmanda 3 ve üzeri gol attığı maçı oynadı.

SAMSUN ÖNCESİ MORAL

Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetin ardından bordo- mavililer hafta sonu evinde oynayacağı Samsun maçından da 3 puanla ayrılarak seriyi sürdürmek istiyor. Karadeniz devi yeni bir yükseliş dönemine girdi.

TRİBÜNLER DOLMALI

Samsunspor ile oynanacak maçta Papara Park tribünlerinin dolmasını isteyen Abdullah Avcı, taraftarlara seslendi: "Biz büyük bir aileyiz, sizin desteğinize her zaman ihtiyacımız var. Samsunspor karşılaşmasında tribünler mutlaka tam dolmalı."