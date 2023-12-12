Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan Halil Umut Meler’e destek mesajı

Abdullah Avcı'dan Halil Umut Meler’e destek mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı nedeniyle kınama mesajı yayımladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:25
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Abdullah Avcı'dan Halil Umut Meler’e destek mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 sonra eren Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yaptığı yumruklu saldırıya Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan kınama mesajı geldi. Avcı, açıklamasında, "FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, ailesine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diliyorum ki futbolu güzelleştirmek için verdiğimiz uğraş ve misyon sonuç verecek, bu akşamki gibi karanlık ve üzücü futbol akşamları bir daha yaşanmayacak" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey Karacelasun ve Vasilis’un ensesinde!
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e yumruk! Koca tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
İşte ülke puanında son durum!
Hakemlerden flaş açıklama! İşte alınan karar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas'tan Meler'e ziyaret
Avcı ile yeniden yükseliş! 7 maçta...
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Emekli maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET 2024 | Asgari ücret zammında geri sayım sürüyor!
KADINLARA 4000 TL DEVLET DESTEĞİ Mİ VAR? | Kadınlara 4000 TL başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan Meler’e destek mesajı! Avcı'dan Meler’e destek mesajı! 11:25
Kartal'dan Meler'e yapılan saldırı sonrası kınama! Kartal'dan Meler'e yapılan saldırı sonrası kınama! 11:23
15 haftada en centilmen takım Kayserispor! 15 haftada en centilmen takım Kayserispor! 11:21
Buruk'tan Meler’e yapılan saldırı sonrası kınama! Buruk'tan Meler’e yapılan saldırı sonrası kınama! 11:20
Dortmund - PSG maçı ne zaman? Dortmund - PSG maçı ne zaman? 11:17
Çalımbay'dan Meler'e destek mesajı! Çalımbay'dan Meler'e destek mesajı! 11:17
Daha Eski
Celtic - Feyenoord maçı ne zaman? Celtic - Feyenoord maçı ne zaman? 11:13
Alperen Şengün Cedi Osman'ı devirdi! Alperen Şengün Cedi Osman'ı devirdi! 11:13
Melikgazi'nin konuğu Movistar Estudiantes Melikgazi'nin konuğu Movistar Estudiantes 11:11
Atletico Madrid - Lazio maçı ne zaman? Atletico Madrid - Lazio maçı ne zaman? 11:05
G.Saray nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller G.Saray nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller 10:55
Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı 10:50