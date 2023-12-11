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Spor yazarları Gaziantep FK - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Gaziantep FK - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 08:39 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 08:39
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Spor yazarları Gaziantep FK - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – GÖRDÜNÜZ MÜ ABDÜLKADİR'İ!

Neden Onuachu, Visca, Trezeguet ya da Bakasetas demiyorum da Abdülkadir Ömür diyorum… Nedeni şu: Gaziantep deplasmanında ilk yarım saatte yine sahada bocalayan bir Trabzonspor vardı. Ömür, kötü futbola başkaldırarak, takımını ateşledi… Abdülkadir Ömür, bu sezon her maçta yaptığı işlerin ekstrasını yaptı Gaziantep'te! Savunmaya geldi top çıkardı, yeri geldi stoper oldu, yeri geldi ön libero, yeri geldi 10 numara oldu, oyun lideri oldu, asist yaptı, etkili pasları ile takımını atağa kaldırdı, Trabzonspor'u sırtladı! Takım arkadaşları da Abdülkadir Ömür'ün futboluna ayak uydurunca 30. dakikadan sonra Trabzonspor, Fırtına gibi esmeye başladı. 30 ile 45 arasında Onuachu kafa vuruşları ile rakip kaleyi adeta dövdü ama kaleci Nita, panter kesildi, mucizevi kurtarışlar yaptı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Visca da dün sağ kanattan hızlı bir tren gibi etkili bindirmeler yapıp, Onuachu'nun kafasına enfes ortalar yağdırdı. Bu sezon ilk kez Visca bu kadar etkili bir futbol ortaya koydu. 3. golü de hazırlayan isim oldu. Visca dün bizlere Başakşehir'deki futbolundan kesitler sundu! Abdullah Avcı'nın Mendy'yi stopere çekmesi, nokta atışı bir hamleydi. Sivasspor maçında Baniya sakatlandıktan sonra stopere geçmiş, hatasız oynamıştı. Fransa'da Ligue 1'de (Nantes'ta) 12 kez stoper oynamışlığı vardı zaten Mendy'nin. Dün defansta güven verdi, Denswil'i de eğitti resmen! Onuachu, dün gol atmadı ama rakip savunmayı yıktı geçti, muazzam kurtarışlar yapan Nita'ya nefes aldırmadı! Yerine giren Enis Destan, Trezeguet'nin ağlara gönderdiği 3. golden önce harika bir kafa vuruşu yaptı. Enis, toplara Fatih Tekke gibi çok iyi kafa vuruşları yapıyor!

Spor yazarları Gaziantep FK - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Çok büyük golcü olacak. Yetenek, zeka, fizik, hız hepsi var Enis'te! Haftalardır çok kötü oynayan Bakasetas, sağ ayakla güzel bir gol attı. Ama eski formunun gerisinde Baka! Gaziantepspor'un kaleci Nita'dan sonra en etkili ismi Dragus, müthiş bir frikik golü attı. Trezeguet de maçın etkili isimlerinden biriydi ve 2 gol atarak galibiyetin mimarlarından biri oldu. Dün Trabzonspor, Trabzonspor gibi oynadı. Sahada yardımlaşma üst düzeydeydi. Yavaş oyun, hızlı oyuna evrilince art arda güzel goller geldi. Visca'nın kanadı iyi çalışınca, tarihi farka gidecek pozisyonlar buldu bordo-mavililer! Trabzonspor'un bir oyun liderine ihtiyacı vardı. Oynadığı muazzam futbolla Abdülkadir Ömür, 'O lider benim' dedi! Dün Hamsik performansı ve zekası gördük Abdülkadir'de… Helal olsun sana Abdülkadir Ömür! EURO 2024'te Montella'nın en büyük silahlarından biri olacak Abdülkadir Ömür… Bir sözüm de Abdülkadir Ömür'ü eleştirenlere olacak: 'Gördünüz mü Abdülkadir Ömür'ü! Gözlerinize inen perdeyi kaldırın da onu iyi izleyin!'

Spor yazarları Gaziantep FK - Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – DAHA ÖNEMLİ

Sumudica geldikten sonra Gaziantep'in en belirgin özelliği, öne geçtiği maçları kazanması, geriye düştüğü maçları ise kaybetmesiydi. Son iki haftada kaybedilen iki maçta da geriye düştüğü zaman top ayağında iyi hücum edemeyen bir Gaziantepspor vardı. Bu duruma karşı Trabzonspor'un yapması gereken şey maçın 0-0'da oynayıp ilk fırsatta öne geçmekti. Böylece hem kazanma ihtimali artacak hem de daha fazla pozisyon ve daha çok gol bulma şansı olacaktı.
Bordo-mavililerin geçen haftaki Kayserispor yenilgisinden sonra Gaziantep deplasmanında savunma ve hücumda birlikte oynayan, saha içi düzeni daha iyi olan bir atkım görünümündeydi. Trabzonspor özellikle ilk yarının son 20 dakikası ve ikinci yarıyla beraber oyunu genişletip Visca ve Trezeguet ile kanatlardan yüklendi. Oyun tercihini Onuachu gibi kaliteli bir pivot santrfora göre planlamak yerinde bir tercihti. Gaziantep'in geriye düştükten sonra kırılgan ve dağılmaya yakın olan yapısını bilen ve bu durumu doğru değerlendiren, saha içi disiplini ve coşkusu yerinde olan bordo-mavililer, zorlu Gaziantep deplasmanından farklı galibiyetle ayrılmayı bildi.

Spor yazarları Gaziantep FK - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Mendy'nin Benkovic ve Baniya varken stoper oynamasının en büyük nedeni, Avcı'nın savunmadan pas şablonuyla çıkarken top tekniği olan pasör bir oyuncuyu burada kullanmak, bununla beraber hücumda ve savunmada oyun dengesini iyi kurmak istemesiydi. Mendy'nin savunma aksiyonlarında alacağı pozisyon bu yetersiz Gaziantep hücum oyuncularına karşı test edebileceğimiz bir oyun olmadığından, daha güçlü hücum eden takımlara karşı göstereceği performansa göre değerlendirmek daha gerçekçi olur.
Bordo-mavililerin bu maçta sahadaki en olumlu görüntüsü maçın herhangi bir anında puan kaybedecekmiş hissi vermemesiydi. Bu durum Trabzonspor için gelecek adına 3 puandan daha önemliydi.

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