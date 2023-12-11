Spor yazarları Gaziantep FK - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Visca da dün sağ kanattan hızlı bir tren gibi etkili bindirmeler yapıp, Onuachu'nun kafasına enfes ortalar yağdırdı. Bu sezon ilk kez Visca bu kadar etkili bir futbol ortaya koydu. 3. golü de hazırlayan isim oldu. Visca dün bizlere Başakşehir'deki futbolundan kesitler sundu! Abdullah Avcı'nın Mendy'yi stopere çekmesi, nokta atışı bir hamleydi. Sivasspor maçında Baniya sakatlandıktan sonra stopere geçmiş, hatasız oynamıştı. Fransa'da Ligue 1'de (Nantes'ta) 12 kez stoper oynamışlığı vardı zaten Mendy'nin. Dün defansta güven verdi, Denswil'i de eğitti resmen! Onuachu, dün gol atmadı ama rakip savunmayı yıktı geçti, muazzam kurtarışlar yapan Nita'ya nefes aldırmadı! Yerine giren Enis Destan, Trezeguet'nin ağlara gönderdiği 3. golden önce harika bir kafa vuruşu yaptı. Enis, toplara Fatih Tekke gibi çok iyi kafa vuruşları yapıyor!