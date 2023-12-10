Haberler Trabzonspor Fırtına 2. yarıda açıldı! Gaziantep FK 1-3 Trabzonspor (GENİŞ ÖZET İZLE) - Trabzonspor maçı özet izle

Fırtına 2. yarıda açıldı! Gaziantep FK 1-3 Trabzonspor (GENİŞ ÖZET İZLE) - Trabzonspor maçı özet izle

Trabzonspor, Süper Lig'de 15. hafta maçında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer ikinci yarıda Trezeguet (2) ve Bakasetas'ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golü Draguş'tan geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 21:20 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 21:21
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Fırtına 2. yarıda açıldı! Gaziantep FK 1-3 Trabzonspor (GENİŞ ÖZET İZLE) - Trabzonspor maçı özet izle

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Trezeguet (2) ve Bakasetas kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü Draguş'tan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 26'ya yükseltti.

Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de 16. hafta maçında Trabzonspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

Gaziantep FK ise Hatayspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

11'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Dragus, Oğulcan'a pas verdi. Oğulcan Çağlayan'ın müsait pozisyonda vurduğu şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

31'inci dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ortasında topa iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

35'inci dakikada sağ köşeden gelişen konuk takımın atağında topla buluşan Visca rakibini geçerek pası Trezeguet'e verdi. Müsait pozisyondaki Trezeguet'nin şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı çıkardı.

41'inci dakikada orta alandan başlayan ev sahibi takımın atağında Maxim'in pasında topla buluşan Dragus'un şutu az farkla auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

47'nci dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ortasında topa iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu Djilobodji'den döndü. Pozisyonun devamında Trezeguet'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

59'uncu dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Ömür'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

62'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Markovic'in ara pasında topla buluşan Maxim'in vuruşu kalecinin dokunuşu ile üst direkten döndü.

75'inci dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Visca'nın ortasında topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Nita çıkardı. Pozisyonun devamında Trezeguet'in vuruşu ağlara gitti: 0-3.

79'uncu dakikada Gaziantep FK sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Dragus'un vuruşu ağlara gitti: 1-3.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma konuk takımınü 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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