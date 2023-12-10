Abdullah Avcı Gaziantep FK maçı öncesi konuştu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Rakibimiz, değişik formasyonları deneyen bir hoca. Bunların hepsini analizde gösterdik ve çalıştık, buna hazırlıklıyız. Herkes kazanmak istiyor. Umarım, çalıştıklarımızı karşılığını alırız. 6 lig maçına çıktık Trabzonspor'da. Geçen hafta kaybettik, umarım o maçın telafisi olur."

"Trabzonspor kazanmaya odaklı bir oyun oynar. İyi hazırlandık. Kafamızdaki plan doğru gibi gözüküyor. Bundan sonra oyuncuların ayağına bakacak. Umarım karşılığını alırız."

"Ligin ilk iki sırası ayrılmış durumda. Gerçekçi olmak gerekirse hedefi Avrupa kupalarına gidebilmek ve Türkiye Kupası olarak koymalıyız."