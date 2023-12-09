Haberler Trabzonspor Pepe'ye kupa şoku

Pepe'ye kupa şoku

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan Nicolas Pepe'nin durumu Fildişi Sahilleri'nde de üzüntüye neden oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pepe'ye kupa şoku

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan Nicolas Pepe'nin durumu Fildişi Sahilleri'nde de üzüntüye neden oldu. Pepe'nin 13 Ocak'ta başlayacak, Afrika Kupası'nda kadroya dahil edilme ihtimalinin azaldığı belirtildi. Arka adalesinde kas yaralanması oluşan yıldız oyuncunun dönüş tarihi Ocak ayını bulacak. 7 Ocak'taki Ankaragücü maçına tam hazır olmayacağı için Milli Takım'a gitmesi de beklenmiyor.

2 DEFA GOL ATTI

Nicolas pepe, Trabzonspor formasıyla 6 maça çıktı. 3-2 kazanılan Fenerbahçe ve 3-3 tamamlanan Sivasspor karşılaşmalarında 1'er defa fileleri sarstı. Henüz asist yapamadı. Sakatlığı sebebiyle ilk devreyi kapattı. Fırtına, 2. yarıda ondan önemli işler yapmasını bekliyor.

DİĞER
Setlerden cezaevine! Genç yönetmen tecavüzden tutuklandı!
İstanbul'da kentsel dönüşümün yol haritası netleşti! 5 yapıdan birisi dönüşecek
Buruk'a böyle seslendi! "İlk 11'de yer verme"
İsmail Kartal istedi yönetim alıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kazak golcüye Trabzonspor önerisi!
Fırtına'ya sürpriz orta saha!
9 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (8 Aralık 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (8 Aralık 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan flaş sözler! "İki penaltı da..." Çakar'dan flaş sözler! "İki penaltı da..." 07:41
Maç sonu olay yorum! "Sol taraf kara delik" Maç sonu olay yorum! "Sol taraf kara delik" 07:16
Enis Destan ile anlaşma yakın Enis Destan ile anlaşma yakın 06:28
Erden Timur istifa mı etti? Dursun Özbek açıkladı Erden Timur istifa mı etti? Dursun Özbek açıkladı 01:14
A. Demir'e verilen penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı A. Demir'e verilen penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı 01:14
Buruk'tan maç sonu penaltı tepkisi! Buruk'tan maç sonu penaltı tepkisi! 01:14
Daha Eski
Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 01:14
G.Saray evinde hata yapmadı! G.Saray evinde hata yapmadı! 01:14
Fenerbahçe Beko İspanya'da kayıp! Fenerbahçe Beko İspanya'da kayıp! 01:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:14
Hakem VAR'da izledi penaltıyı verdi! Hakem VAR'da izledi penaltıyı verdi! 01:14
Galatasaray'a kötü haber! Muslera... Galatasaray'a kötü haber! Muslera... 01:14