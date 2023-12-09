Pepe'ye kupa şoku

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan Nicolas Pepe'nin durumu Fildişi Sahilleri'nde de üzüntüye neden oldu. Pepe'nin 13 Ocak'ta başlayacak, Afrika Kupası'nda kadroya dahil edilme ihtimalinin azaldığı belirtildi. Arka adalesinde kas yaralanması oluşan yıldız oyuncunun dönüş tarihi Ocak ayını bulacak. 7 Ocak'taki Ankaragücü maçına tam hazır olmayacağı için Milli Takım'a gitmesi de beklenmiyor.

2 DEFA GOL ATTI

Nicolas pepe, Trabzonspor formasıyla 6 maça çıktı. 3-2 kazanılan Fenerbahçe ve 3-3 tamamlanan Sivasspor karşılaşmalarında 1'er defa fileleri sarstı. Henüz asist yapamadı. Sakatlığı sebebiyle ilk devreyi kapattı. Fırtına, 2. yarıda ondan önemli işler yapmasını bekliyor.