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Trabzonspor ara vermeden Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig’de Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı sahasında Kayserispor’a mağlup olarak devam ettiremeyen Trabzonspor, ara vermeden hafta sonu oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 14:45
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Trabzonspor ara vermeden Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün sahasında Çorum FK'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek 5'inci eleme turuna yükselen bordo-mavililer, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün başladı.

Trabzonspor, 10 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sivas deplasmanında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Kayserispor maçında forma giyemeyen Mendy'nin takımdaki yerini alması bekleniyor. Gaziantep deplasmanında sakatlığı bulunan Pepe, bu maçta forma giyemeyecek.

Zirve yarışında olabilmek ve toparlanma sürecini kayıpsız geçmek isteyen Karadeniz ekibi, Gaziantep FK maçından 3 puanla dönüp, başarı serisi yakalamayı hedefliyor.

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