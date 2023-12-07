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Trabzonspor Enis Destan ile sözleşme uzatacak!

Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan'la yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı. Abdullah Avcı'nın talebi üzerine masaya oturulan başarılı futbolcuyla 3 senelik sözleşme imzalanacak. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Trabzonspor Enis Destan ile sözleşme uzatacak!

Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet konumuna yükselen ve birçok maçta oyuna sonradan giren 21 yaşındaki Enis Destan, 2 gol atmayı başarırken 2 de asist yaptı. Ayrıca bazı maçlarda da direkt sonuca etki etti. Bordo-mavili yönetim, 1.86 boyundaki forvetin 2026'da bitecek sözleşmesini 4 yıl daha uzatma teklifi yaptı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Enis Destan ve menajeriyle görüşmeler başlarken, Enis Destan'ın da uzatma teklifini kabul ettiği öğrenildi. Trabzonspor'dan yılda 3 milyon TL kazanan Enis Destan'a ciddi bir zam yapılması bekleniyor. İki taraf arasındaki olumlu görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken kısa süre içinde yeni sözleşmenin imzalanacağı belirtildi

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