Trabzonspor Çorum FK karşısında!

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda bugün Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak. Papara Park'ta 21.00'de başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek. Türkiye Kupası'nı kazanmayı çok isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, "Avrupa'ya gitmek için kupa çok önemli. Bu yüzden kupayı çok önemsiyoruz ve kayıp istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

ENİS DESTAN İLK 11'DE OLABİLİR

Forvet hattında son haftalarda bulduğu şansı iyi şekilde değerlendiren Enis Destan'ın bugün oynaması beklenirken, Trezeguet, Bakasetas, Mendy, Larsen ve Uğurcan'ın da ilk 11'deki yerini koruma ihtimali bulunuyor. Bu sezon 258 dakika oynayan Enis, 2 gol attı ve 2 de asist yaptı. Son derece formda.

İŞTE TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor:Uğurcan, Mehmet, Hüseyin, Benkovic, Larsen, Mendy, Umut, Bakasetas, Teklic, Trezeguet, Enis

Çorum FK: Hasan, Kerem, Ologo, Toure, Erkan, Ferhat, Atakan, Nalepa, Ozan, Eren, Ahmet

FIRTINA A SPOR'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nı yıllardır evlerimize getiren Turkuvaz Medya, bu sezon da taraftarları futbola doyuracak. Bugün saat 21.00'de oynanacak Trabzonspor- Çorum FK karşılaşmasını A Spor naklen yayınlayacak. Maç öncesi ve sonrası röportajlarla heyecanı futbolseverlere aktaracak.

Kupayı 9 kez kazandı.

Karadeniz devi, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takım, 1976-77, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-2010 ve 2019-20 sezonlarında kupayı aldı. Trabzonspor ile 2 Süper Kupa ve bir lig şampiyonluğu yaşayan Abdullah Avcı, bordo-mavili takım ile ilk kez Türkiye Kupası kazanmak istiyor.

Sakatlıkları bulunan Orsic, Pepe ve Fernandez bugün de yok. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadronun bir bölümünü değişmesi bekleniyor. Ancak kupayı çok isteyen Avcı'nın, köklü bir değişim yapmayacağı ve kafasındaki ideal 11'den bazı isimleri de koruyacağı öğrenildi