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Milli ara yaramadı

Trabzonspor Milli Takım arasına oldukça moralli girmişti. Liderle farkı 9'a indiren bordo-mavililerde tek hedef; devre arasına kadarki 6 maçlık periyotta seri yakalamak ve zirve yarışında iyice iddialı duruma gelmekti. Ancak hesaplar tutmadı. Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen Fırtına, taraftarı önünde Kayserispor'a yenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Milli ara yaramadı

Milli ara sonrası çıktığı 2 maçta 5 puan kaybeden Karadeniz devi, oyun olarak da geriye gitti. Kayseri karşısında kaleye tek isabetli şut atabilen Trabzonspor'da, yıldızların performansı bile vasattı. Üst üste 2 maçta yaşanan şok kayıpların ardından zirveyle puan farkı 14'e çıktı.

BUNLAR YOL KAZASI

Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan bırakan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımın moral olarak düşmemesi için çalışmalara başladı. Kayserispor maçının ardından oyuncularına kısa bir konuşma yapan deneyimli teknik adamın, yaşananların bir yol kazası olduğu üzerinde durduğu, asıl hedeflerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğinin altını çizdiği öğrenildi.

İZLE VE UYGULA

Abdullah Avcı, takımdaki eksikleri gidermek istiyor. Deneyimli hocanın, hafta içinde taktik idmanlar üzerinde özel olarak duracağı kaydedildi. Avcı'nın görüntülü analizlerle hataları göstereceği ve idmanda uygulama yaptıracağı ifade edildi.

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, evinde 231 gün sonra bir lig karşılaşmasında gol kaydedemedi. EN son 16 Nisan'da sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Fırtına, bu karşılaşmanın ardından ilk kez bir müsabakada gol atma başarısı gösteremedi. Beşiktaş derbisi sonrası sahasında oynadığı 9 lig müsabakasında 22 kez rakip fileleri havalandırarak golcü bir kimlik ortaya koyan Fırtına, seriyi bozmuş oldu.

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