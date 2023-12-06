Haberler Trabzonspor "Hedefimiz en tepe"

"Hedefimiz en tepe"

Abdullah Avcı'dan dikkat çeken sözler, "Bir gün Ertuğrul Doğan kısa bir mesaj attı. Mesajı okur okumaz aklımdan geçen ilk şey ‘Bir kez daha şampiyon olabiliriz’ oldu. Bu yıl Türkiye Kupası’nı almak istiyoruz” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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"Hedefimiz en tepe"

Teknik direktör Abdullah Avcı, kulüp dergisine konuştu. Ayrıldıktan sonra bir müddet dinlenmek istediğini belirten Avcı, "Bir gün Ertuğrul Doğan kısa bir mesaj attı. O an anladım ki içimde bir yerlerde Trabzon tutkusunu halen atamadığım bir şeyler var. Burada bir şampiyonluk yaşadık ve o mesajı okur okumaz aklımdan geçen ilk şey 'Bir kez daha yapabiliriz' oldu" dedi. Avcı, 'Bu kadar çabuk geri dönmeyi bekliyor muydunuz?' sorusuna, "Bütün samimiyetimle cevap vermem gerekirse, demek ki bekliyormuşum. O mesaj gelene kadar fark etmemişim ama Trabzon'u gerçekten özlemişim" cevabını verdi.

"AVRUPA'YA GİTMELİYİZ"

Burası Trabzon. Burada her an, her şey olabilir" ifadelerini kullanan Abdullah Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Farklı değil ama şimdi başka bir seviye. Telafi etmemiz gereken işler var. Daha iyi olmamız gereken alanlar var. Ligde anlayış olarak ben dahil hepimizin adapte olmamız gereken yeni bir seviye var. Önümüzde Türkiye Kupası gibi önemli bir hedef de var. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bunları yaparken de önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız. Önümüzdeki sezon en tepeye oynamak için planlamamızı yapmaya başladık. Taraftarımız bize güvensin.

AGRESİF BİR TAKIM

Abdullah Avcı: "Tekrar doğru planlama ile devreye sokacağız. Kısa sürede ve pragmatik olacak. Başarı bir sonuç değil, bir süreçten geçiyor. Biz bunu adım adım en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Sahada agresif olan, baskı yapan bir takım oluşturmaya çalışacağım. İlk geldiğimiz dönemde takım 17. sıradaydı ve 4. sıraya taşımıştık. Biz bu alışkanlığı kazanalım, Avrupa'ya gidelim

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