Haberler Trabzonspor Yerli hocalara yenildi

Yerli hocalara yenildi

Abdullah Avcı, iç saha yenilgilerini yerli teknik adamlara karşı aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yerli hocalara yenildi

Abdullah Avcı, iç saha yenilgilerini yerli teknik adamlara karşı aldı. 2020-2021 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen Avcı idaresinde bordo-mavililer, Fatih Terim yönetiminde sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-0, Erol Bulut'lu Fenerbahçe'ye 1-0, Çağdaş Atan'lı Alanyaspor'a 3-1 ve 2022-23'te Recep Uçar'lı Ümraniyespor'a 2-1 ve pazar günü Kayserispor'a 1-0 yenildi. Erol Bulut ve Recep Uçar bir dönem Avcı'nın yardımcılığı görevini yapmıştı.

98 MAÇTA 55 GALİBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Trendyol Süper Lig'de sahaya çıktığı 98 maçta 55 galibiyet, 29 beraberlik aldı ve 14 mağlubiyet yaşadı. Puan ortalaması 1.97 oldu.

ZİRVE İLE FARK 14'E ÇIKTI

Fırtına ile zirve arasındaki puan farkı 14'e çıktı. Deplasmanda Sivas ile 3-3 berabere kalan bordo-mavililer, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Son iki haftada 5 puan kaybeden Karadeniz devi 23 puanda kaldı ve liderin puanı 37.

TRABZON'A SOĞUK DUŞ

Trabzon'daki yerel gazeteler, Kayserispor yenilgisini ilginç başlıklarla okuyucularına aktardı. Taka gazetesi "Papara Park'ta seri sonu", Sonnokta "Bu ne hal Trabzon?", Günebakış "Trabzon'a soğuk duş" başlıklarıyla çıktı.

NİCOLAS PEPE İKİ HAFTA YOK

Kayserispor maçında sakatlanan Pepe'den kötü haber geldi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Fildişili futbolcu ile ilgili, "MR görüntülemesi sonucunda Pepe'nin sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı. 28 yaşındaki futbolcunun, sakatlığı nedeniyle 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyor. Pepe, forma giydiği 5 maçta 2 gol ve 1 asist katkısında bulunmuştu.

DİĞER
Çocuklar Duymasın'ın Emine’sini sokakta gören asla tanıyamaz! "Tam bir afet olmuş" Çaycı Hüseyin görmesin...
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi
Pozisyon penaltı mı? Toroğlu yorumladı...
O pozisyonda elle müdahale var mı? Toroğlu değerlendirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da ayrılık yakın! İşte teklifin detayı...
Fırtına'dan Pepe açıklaması! "Sakatlığı..."
ÖNCE KARA BULUTLAR ARDINDAN SAĞANAK ☁ Sıcaklık düşmeye devam edecek (5 Aralık hava durumu)
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bir oyuncu bazen ‘çok’ oyuncu Bir oyuncu bazen ‘çok’ oyuncu 07:38
Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! 01:05
Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! 01:04
Torino rahat kazandı! Torino rahat kazandı! 00:50
Torino rahat kazandı! Torino rahat kazandı! 00:48
F.Bahçe'nin Krunic teklifi belli oldu! F.Bahçe'nin Krunic teklifi belli oldu! 00:24
Daha Eski
G.Saray'da pazarlıklar sürüyor! G.Saray'da pazarlıklar sürüyor! 00:14
G.Saray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu! G.Saray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu! 23:59
"F.Bahçe hak etti!" "F.Bahçe hak etti!" 23:55
Şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık... Şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık... 23:55
Transfer müjdesi! Hocası göndermek istiyor Transfer müjdesi! Hocası göndermek istiyor 23:55
G.Saray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor G.Saray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor 23:55