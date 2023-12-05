Yerli hocalara yenildi

Abdullah Avcı, iç saha yenilgilerini yerli teknik adamlara karşı aldı. 2020-2021 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen Avcı idaresinde bordo-mavililer, Fatih Terim yönetiminde sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-0, Erol Bulut'lu Fenerbahçe'ye 1-0, Çağdaş Atan'lı Alanyaspor'a 3-1 ve 2022-23'te Recep Uçar'lı Ümraniyespor'a 2-1 ve pazar günü Kayserispor'a 1-0 yenildi. Erol Bulut ve Recep Uçar bir dönem Avcı'nın yardımcılığı görevini yapmıştı.

98 MAÇTA 55 GALİBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Trendyol Süper Lig'de sahaya çıktığı 98 maçta 55 galibiyet, 29 beraberlik aldı ve 14 mağlubiyet yaşadı. Puan ortalaması 1.97 oldu.

ZİRVE İLE FARK 14'E ÇIKTI

Fırtına ile zirve arasındaki puan farkı 14'e çıktı. Deplasmanda Sivas ile 3-3 berabere kalan bordo-mavililer, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Son iki haftada 5 puan kaybeden Karadeniz devi 23 puanda kaldı ve liderin puanı 37.

TRABZON'A SOĞUK DUŞ

Trabzon'daki yerel gazeteler, Kayserispor yenilgisini ilginç başlıklarla okuyucularına aktardı. Taka gazetesi "Papara Park'ta seri sonu", Sonnokta "Bu ne hal Trabzon?", Günebakış "Trabzon'a soğuk duş" başlıklarıyla çıktı.

NİCOLAS PEPE İKİ HAFTA YOK

Kayserispor maçında sakatlanan Pepe'den kötü haber geldi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Fildişili futbolcu ile ilgili, "MR görüntülemesi sonucunda Pepe'nin sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı. 28 yaşındaki futbolcunun, sakatlığı nedeniyle 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyor. Pepe, forma giydiği 5 maçta 2 gol ve 1 asist katkısında bulunmuştu.