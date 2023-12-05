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Biletlerde dev indirim

Biletlerde dev indirim Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynayacağı Çorum maçı biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 06:50
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Biletlerde dev indirim

Biletlerde dev indirim Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynayacağı Çorum maçı biletleri satışa sunuldu. Yarın 21.00'de Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatlarında büyük indirim yapıldı. Kayserispor sınavında 1500 TL olan VIP Platinum 500 TL'ye, 1125 TL olan VIP Platinum - A/C: 350 TL'ye, 750 TL olan VIP Gold A/B: 200 TL'ye, 600 TL olan VIP Silver A/B: 150 TL'ye, 375 TL olan Batı: 80 TL'ye, 300 olan Doğu Üst: 70 TL'ye, 225 olan Fırtına 60 TL'ye, 150 TL olan Güney-Kuzey Kale Arkası ise 50 TL'den satın alınabilecek.

MORALLER BOZUK

Fırtına, Kayserispor mağlubiyetinin ardından ara vermeden yarın sahasında Çorumspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Pepe dışındaki tüm oyuncular çıktı. Yenilgi nedeniyle morallerin bozuk olduğu gözlendi.

UMUT GÜNEŞ İLK KEZ

Bordo mavili takımın sezon başında Alanya'dan 2.3 milyon euro'ya renklerine kattığı Umut Güneş, Kayserispor maçı ile forma siftahı yaptı. 23 yaşındaki orta saha, 78. dakikada Abdülkadir Ömür'ün yerine girerek süre aldı. Çorum maçında ilk 11'de olabilir.

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