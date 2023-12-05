231 gün sonra atamadı

Kayserispor'a 1-0 yenilen Trabzonspor, evinde 231 gün sonra bir Trendyol Süper Lig maçında gol atamadı. Fırtına en son 16 Nisan'da sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalmıştı. Ardından Papara Park'ta 9 lig müsabakasında 22 kez fileleri havalandırarak golcü bir kimlik ortaya koyan Karadeniz devi, 10. mücadelesinde bu seriyi bozdu.

BU SEZON İKİNCİ YENİLGİ

Fırtına, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, sahasında Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u 2-1, Alanyaspor'u 1-0, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken; Çaykur Rizespor'a 3-2, Kayserispor'a da 1-0 yenildi. Teknik direktör Avcı yönetiminde ilk yenilgisini de sahasında yaşadı.

GEÇEN YILIN GERİSİNDE

Geçen yıl Trendyol Süper Lig'de oynadığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 26 puan elde eden Fırtına, bu sezon ise 3 puan az topladı. Karadeniz devi, bu dönem 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 23 puan elde etti.

50 MAÇTA 5. MAĞLUBİYET

Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci dönemindeki ilk mağlubiyetini aldı. 60 yaşındaki hoca, Karadeniz devinin başında Papara Park Stadı'nda oynadığı 50 maçta beşinci yenilgisini yaşadı. Fırtına yarışta yara aldı.

274 GÜN SONRA MAĞLUP

Trabzonspor ile ikinci dönemine 12 Ekim 2023'te başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, 52 günlük geride kalan döneminde 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 274 gün sonra da iç sahada yenilgi yüzü görmüş oldu. Avcı, taraftardan özür diledi