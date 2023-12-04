Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Nicolas Pepe...

Trabzonspor - Kayserispor maçında sakatlanan Nicolas Pepe'nin çekilen MR sonucunda kas yaralanması tespit edildiği duyuruldu. Bordo mavililerden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın Mondihome Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe'nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." denildi.