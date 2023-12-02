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Paul Onuachu atıyor Trabzonspor puanları topluyor

Trabzonspor'da gözler Kayserispor maçına çevrildi. Bordo-mavililerde geldiği günden bu yana sergilediği futbolla göz dolduran Paul Onuachu ise istatistikleriyle dikkat çekiyor. işte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Paul Onuachu atıyor Trabzonspor puanları topluyor

Trabzonspor'da son haftaların en formda isimlerinden biri olan Paul Onuachu, zorlu Sivasspor deplasmanını da boş geçmemişti. Yine golünü atan 2.01 boyundaki forvet, üst üste 3. maçında 4. kez ağları sarstı. Bu sezon kiralık olarak transfer olduğu bordo-mavili takımda 9. maçını oynayan 29 yaşındaki Nijeryalı forvet, gol sayısını da 7'ye çıkardı. Yıldız futbolcunun ligde 1 de asisti bulunuyor. Sivasspor savunmasına maç boyunca zor anlar yaşatan Onuachu'nun performansı galibiyete yeterli olmadı ama sergilediği oyun alkış aldı.

HÜCUM HATTI: 15 GOL

Fırtına bu sezon ligde 24 kez fileleri sarsarken, çoğunu hücum hattı kaydetti. 24 golün sadece ikisini stoperler Denswil ve Benkovic (birer) atarken, orta sahadan ise 6 gol geldi. Bakasetas ve Enis Bardhi 2'şer, Berat ve Göktan ise birer gollük katkı sağladı. Geri kalan 15 gol ise hücum oyuncuları arasında paylaşıldı. Enis Destan 2, Pepe 2, Onuachu 7, Trezeguet 1, Visca 2 gol atmayı başardı. Bir kez da rakip kendi kalesini vurdu. Trabzonspor'un gol dağılımı şu şekilde: 2 gol savunma, 6 gol orta saha ve 15 gol hücum hattı

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