Dört maçta geriye düştü

İlk yarı bitmeden 2-2'yi bulan bordo-mavililer, ikinci yarıda 3-2 yenik duruma düşmesine rağmen yine golü buldu ancak devamını getiremedi. Karadeniz devi geriye düştüğü 4. maçtan ilk puanını çıkardı.

EN ETKİLİSİ ENİS DESTAN

SON haftalarda oyuna girdikten sonra skora yaptığı katkı ile dikkat çeken Enis Destan, bu sezon Süper Lig'de en az 45 dakika süre alan oyuncular arasında en sık gol katkısı sağlayan isim durumunda. Sahada kaldığı her 58 dakikada bir golde pay sahibi olan 21 yaşındaki forvet toplam 233 dakikada 2 gol, 2 asist üretti

KAFALAR KONUŞACAK

FIRTINA, yarın Papara Park'ta saat 16.00'da Kayserispor'u ağırlayacak. İlk 13 haftada Trabzonspor 7, Kayserispor 6 kez kafa ile ağları sarstı. En çok kafa golü kaydeden iki takım mücadele edecek. Bordo-mavili ekipte 7 kafa golünün 3'ünde ise Onuachu imzası bulunuyor.

Papara Park'ın kralı

SIVASSPOR beraberliğini de telafi etmenin peşinde olan Fırtına iç saha avantajını çok iyi kullanmak istiyor. Papara Park'ta oynadığı son 9 Süper Lig maçının 8'ini kazanan Trabzonspor 1 kez (Rize) mağlup oldu. Kayserispor ile birlikte ilk yarıda kalan 6 maçın 3'ünü evinde oynayacak Fırtına, başarılı serisini sürdürmek istiyor