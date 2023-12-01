Haberler Trabzonspor Orsic 4 ay sonra sahada

Orsic 4 ay sonra sahada

Fırtına'da sezon başı kampında sakatlık yaşayan Mislav Orsic, tedavi sürecinin ardından 4 ay sonra Trabzon'a geldi ve antrenmana çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Orsic 4 ay sonra sahada

Büyük umutlarla transfer edilen Mislav Orsic, ilk yurt dışı kampında sakatlık yaşamıştı. Çapraz bağ ameliyatı olan Hırvat oyuncu, ülkesindeki tedavi sürecinin ardından 4 ay sonra Trabzon'a geldi. 30 yaşındaki futbolcu, arkadaşlarıyla görüştükten sonra takımdan ayrı koşu gerçekleştirdi.

FERNANDEZ YİNE YOK!

Sezon başında kadroya dahil edilen Joaquin Fernandez'in yakası sakatlıklardan kurtulmuyor. Henüz resmi karşılaşmalarda süre almayan 27 yaşındaki İspanyol oyuncu, dünkü idmana da sakatlığı sebebiyle katılmadı. Sol üst adalesinde gerilme olan Fernandez'in yanı sıra Göktan Gürpüz de dün sakatlık sebebiyle idmana çıkmadı.

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