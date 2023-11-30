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Savunma alarmı

Sivassporile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, son haftalarda kalesini gole kapatmada ciddi sıkıntı yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Savunma alarmı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve başladığı ilk iki maçta geçit vermeyen Fırtına, son haftalarda ise tam tersi bir istatistiğe sahip. Bordomavililer, son üç maçta 5'i deplasman olmak üzere kalesinde 6 gol gördü. 60 yaşındaki hocanın bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

97 MAÇTA 55 GALIBIYET

Fırtına, Avcı ile çıktığı 97 lig maçında 55 galibiyet, 29 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, şampiyonluğa ulaştığı 2021-22'de 37 maçta takımın başında çıkan Avcı ile 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Avcı'nın yönetimindeki 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz devi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etti.

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