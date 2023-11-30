Biletler satışta

Fırtına, Süper Lig'in 14. haftasında Papara Park'ta Kayserispor'u ağırlayacak. Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri dün satışa sunuldu. En ucuz bilet 150 TL olarak belirlendi. En yüksek fiyat ise 1500 TL olarak açıklandı.

TREZEGUET 156 GÜN SONRA

Mahmoud Trezeguet, Trabzonspor'da bu sezon ilk golüne imza attı. Sivasspor maçında takımı adına 3. golü kaydeden Mısırlı kanat oyuncusu siftah yapmış oldu. Son olarak 3 Haziran 2023'te Alanyaspor filelerini sarsan 29 yaşındaki oyuncu, 156 günlük aradan sonra Süper Lig'de golle tanıştı