Haberler Trabzonspor 8 puan az topladı

8 puan az topladı

Fırtına şampiyonluğun ardından 2 sezonda zirve yarışına pek ortak olamıyor. 2021-22'de 38 hafta sonunda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 81 puan toplayan ve mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, sonraki dönemlerde yarışın uzağında kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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8 puan az topladı

Fırtına, şampiyonluk sezonunda 13 maçta 31 puanla ilk sırada yer alırken, son iki sezonun aynı döneminde ancak 23 puan elde edebildi.

8. SIRADA YER ALMIŞTI

Karadeniz devi, geçen sezon 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 23 puan alarak puan cetvelinde 8. sırada yer alabildi. Karadeniz devi, söz konusu periyotta lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde yer aldığı sezonu 57 puanla 6. bitirdi.

BU SEZON 11'E YÜKSELDİ

Trabzonspor, bu sezon zirve yarışında geriye düştü. Bordo- mavililer, ligde 13 haftalık periyotta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan aldı ve 5. sırada. Trabzonspor, ilk iki sıradaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 11 puan gerisinde.

Süper Lig'de bu sezon 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor'un en skorer ismi 7 golle Paul Onuachu oldu. Nijeryalı forveti 3 golle Bakasetas takip etti. Bardhi, Visca, Enis ve Pepe 2'şer kez fileleri sarsarken, Denswill, Benkovic, Trezeguet, Berat ve Göktan 1'er gol kaydetti.

İlk kez: 9 isabet Fırtına, Sivas maçında kalesinde en çok şut gördüğü müsabakayı yaşadı. Yiğido 17 şutun 9'unda isabet buldu ve bunların ikisi golle sonuçlandı. İsabetli şutta Sivasspor yüzde 52.9'luk başarı yakalarken, Trabzonspor ise yüzde 38.5'te kaldı.

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