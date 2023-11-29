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Trabzonspor Abdullah Avcı ile kaybetmeyi unuttu!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor. Bordo-mavililer, Avcı'nın 2. döneminde oynadıkları 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor Abdullah Avcı ile kaybetmeyi unuttu!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor. Bordo-mavili takım, 47 gün önce ikinci kez takımın başına getirdiği Avcı'nın yönetimindeki 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz devi, sahasında Alanyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2, kendi evinde Konyaspor'u 2-1 yenerken, Karagümrük'le 0-0, Sivasspor'la da 3-3 berabere kaldı. Fırtına, Abdullah Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavili takım, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde ise 1.65 puan ortalaması elde etti.

97 LİG MAÇINDA 13 MAĞLUBIYET

FIRTINA, Avcı ile sahaya çıktığı 97 Trendyol Süper Lig maçında 55 galibiyet, 29 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Ligde 2020-21 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen 60 yaşındaki hoca idaresinde bordo- mavililer, 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyetle sezonu tamamladı. Karadeniz devi, şampiyonluğa ulaştığı 2021-22 sezonunda bir maç cezası nedeniyle 37 maçta takımın başında çıkan Abdullah Avcı ile 23 galibiyet, 11 beraberlik elde etti ve sadece 3 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, Avcı'nın görevinden ayrıldığı 2022-23 sezonunun 23 haftalık bölümünde 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı.

GERİYE DÜŞÜNCE ÇEVİREMİYOR

Trabzonspor bu sezon 4. kez bir lig maçında geriye düştü. Daha önce ilk golü yediği Galatasaray, Rize ve Adana Demir karşılaşmalarını kaybeden Trabzonspor, bu kez dakikalar 20'yi gösterirken 2-0 gerideydi. İlk yarı bitmeden 2-2'yi bulan bordo-mavililer, ikinci yarıda 3-2 yenik duruma düşmesine rağmen yine golü buldu ancak devamını getiremedi. Karadeniz devi geriye düştüğü 4. maçtan ilk puanını çıkardı.

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