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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Sivasspor maçı sonrası konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile 3-3 berabere kalarak 1 puanın sahibi oldu. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 22:43
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Sivasspor maçı sonrası konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ

Abdullah Avcı: "Sivasspor değişik bir oyuna geçmişti. Alanda karşılayan, topa sahip olmayı felsefe edinmiş. Ligimizin geçişten en iyi pozisyon bulan takımıydı. Bunu bilmemize rağmen 3 tane geçişten gol yedik. Biz kaçırdık, o top döndü gol oldu. Final paslarında sıkıntı yaşadık. Rakibe daha temaslı bir oyun oynamamız lazım. Gollerden sonra reaksiyon verdik. Geriye düşüncü kopmalar oluyordu, bugün itibariyle iyi reaksiyon verdik. Opsiyonları doğru kullandığımızda sonuca gidebildik."

"İkinci yarı oyunun geneline hükmetsek de basit hatalarla gol yedik. Bu işin içinde bunlar var. Son bölümde benim takımım normalde o pozisyonları vermez. Kırılmaların çok olduğu bir Trabzonspor'dan tepki veren bir Trabzonspor'a döndük. Çok çalışacağız, çok tekrar edip en iyisini yapmaya çalışacağız. Sivasspor deplasmanı zor. Pazartesi akşamına yakışır bir maç oldu. Bir antrenör için aksiyonu bol olan bir maç oldu. Önümüzdeki Kayserispor maçına odaklanacağız." dedi.

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