Haberler Trabzonspor EMS Yapı Sivasspor 3 - 3 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EMS Yapı Sivasspor 3 - 3 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor, gol düellosuna sahne olan maçta 3-3 berabere kaldı. İki takım da birer puanın sahibi oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 22:10
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EMS Yapı Sivasspor 3 - 3 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında E.Y. Sivasspor, konuk ettiği Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Charisis pasını Saiz'e aktardı. Ceza alanı dışından Saiz'in sert şutunda top filelerle buluştu. 1-0

8. dakikada sol kanattan ceza alanı içerisine giren Burak Kapacak'ın şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe topa hakim oldu.

20. dakikada Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içerisindeki Manaj'ın kafa vuruşunda kaleciden dönen topu takip eden Manaj kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

26. dakikada Pepe'nin ceza sahası içerisinden yaptığı şutta defans topu çıkartmayı başardı.

39. dakikada Visca'nın pasında topu kontrol eden Pepe, ceza sahası içine girerek sol ayağıyla yaptığı şutta top filelere gitti. 1-2

45. dakikada Trezeguet'in pasında ceza alanı içerisindeki Onuachu, dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2

51. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa Manaj'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

60. dakikada Visca sağ kanattan ceza alanı içerisine ortaladı. Onuachu'nun kafa şutunda top yandan dışarı çıktı.

67. dakikada orta sahada topla buluşan Manaj, ceza sahası gerisine kadar topu sürdü. Uzun şutunda topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 3-2

71. dakikada Burak Kapacak ceza alanı içerisinde kaleyi hedef aldı, sert şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe topu kontrol etmeyi başardı.

77. dakikada Enis Destan ceza alanı sol çaprazından topu Trezeguet'e gönderdi. Trezeguet'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Kalkan ofsayt bayrağına rağmen maçın hakemi Volkan Bayarslan VAR kontrolü sonrası golü geçerli saydı. 3-3

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Camara, Alaaddin Okumuş, Uğur Çitçi, Yunus Emre Konak (Kvet dk. 90), Burak Kapacak (Geouveia dk. 77), Charisis, Saiz (Hakan Arslan dk. 77), Emrah Başsan (N'jie dk.90), Manaj

Yedekler: Erhan Erentürk, Abdulkadir Parmak, Keita, Poungouras, Ziya Erdal, Marut Paluli

Teknik Direktör: Servet Çetin

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Rayyan (Trezeguet dk. 40), Denswil, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Bakasetas, Mendy, Pepe, Abdulkadir Ömür (Enis Destan dk. 74), Visca (Enis Bardhi dk. 74), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir, Larsen, Umut Güneş, Benkovic, Teklic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Saiz (dk.4), Manaj (dk.20 ve 67) (Sivasspor), Pepe (dk. 39), Onuachu (dk. 45), Trezeguet (dk.77) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Emrah (Sivasspor), Mendy (Trabzonspor)

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