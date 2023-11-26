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Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 15:26 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 15:34
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Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.

Bordo-mavililerde, tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

İşte kadroda yer alan isimler:

Muhammet Taha Tepe

Kağan Moradaoğlu

Onuralp Çevikkan

Stefano Denswil

Filip Benkovic

Rayyan Baniya

Hüseyin Türkmen

Mehmet Can Aydın

Eren Elmalı

Jens Stryger Larsen

Batista Mendy

Berat Özdemir

Umut Güneş

Abdülkadir Ömür

Anastasios Bakasetas

Enis Bardhi

Edin Vişça

Mahmoud Trezeguet

Nicolas Pepe

Tonio Teklic

Paul Onuachu

Enis Destan

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