Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.
Bordo-mavililerde, tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
İşte kadroda yer alan isimler:
Muhammet Taha Tepe
Kağan Moradaoğlu
Onuralp Çevikkan
Stefano Denswil
Filip Benkovic
Rayyan Baniya
Hüseyin Türkmen
Mehmet Can Aydın
Eren Elmalı
Jens Stryger Larsen
Batista Mendy
Berat Özdemir
Umut Güneş
Abdülkadir Ömür
Anastasios Bakasetas
Enis Bardhi
Edin Vişça
Mahmoud Trezeguet
Nicolas Pepe
Tonio Teklic
Paul Onuachu
Enis Destan