Trabzonspor'dan ayrılan Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oluyor

Nisan 2023-Ekim 2023 arasında Trabzonspor'u çalıştıran ve kötü gidişat sonrası bordo-mavililerle yollarını ayıran Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oluyor.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Bundesliga ekibi Union Berlin'in Hırvat çalıştırıyı takımın başına geçirmeye hazırlandığını yazdı. Geçtiğimiz günlerde Urs Fischer ile yollarını ayıran Union Berlin'de Bjelica döneminin kısa süre içerisinde başlamaası bekleniyor.
Trabzonspor'un başında toplam 16 maça çıkan Nenad Bjelica, 1.50 puan ortalaması tutturmuştu.