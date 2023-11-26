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Durmaya niyetimiz yok

Fırtına’nın forveti Sivasspor’u gözüne kestirdi. Arkadaşlarını da “İyi bir hava yakaladık. Durmaya niyetimiz yok” diyerek kamçılıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Durmaya niyetimiz yok

Trabzonspor'un sezon başı transferi Paul Onuachu 3 maçlık aranın ardından yine gol sağanağına devam etmişti. Beşiktaş, Hatayspor ve Pendikspor ağlarını sarstıktan sonra stop eden Nijeryalı yıldız Fenerbahçe karşılaşmasında 1 defa ağları havalandırmıştı. 2-1 kazanılan Konyaspor mücadelesinde de golleri atan isimdi. 29 yaşındaki futbolcu şimdi gözünü Sivasspor karşılaşmasına çevirdi. 2.01 boyundaki forvet idmanlarda da bir hayli motive. Takım arkadaşlarını da "İyi bir hava yakaladık. Durmaya da niyetimiz yok" ifadeleriyle kamçılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da Paul Onuachu'nun hırsından dolayı çok memnun.

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