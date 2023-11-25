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Trabzonspor şanssızlığı kırmak istiyor! Tam 6 senedir...

Trabzonspor, Sivasspor karşısında dış sahada yaşadığı şanssızlığını kırmayı hedefliyor. Bordo-mavililer rakibini en son deplasmanda 26 Kasım 2017'de mağlup etti. Fırtına ayrıca bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak için sahada olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor şanssızlığı kırmak istiyor! Tam 6 senedir...

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yakaladığı ivmeyi devam ettirmeyi planlıyor. Tecrübeli hoca göreve geldikten sonra çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayan bordo-mavililer, Sivasspor deplasmanından da 3 puanla ayrılmak istiyor. Fırtına böylece bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazanacak. Karadeniz ekibi, bunun yanı sıra rakibi karşısında dış sahadaki şanssızlığını da kırmayı arzuluyor.

DEPLASMANDA SON GALİBİYET 2017'DE!

Sivasspor'u deplasmanda en son 26 Kasım 2017'de 2-1 yenen Trabzonspor, son 5 sezonda 3 puan yüzü görmedi. Bu sezon ligin 11. haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 ile geçerek rakibi karşısındaki deplasmandaki 26 yıllık hasreti sonlandıran bordo-mavililer, Sivasspor karşısındaki hasreti de gidermeyi hedefliyor. Trabzonspor, Sivasspor deplasmanında son 5 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılırken 2 mücadeleyi ise puansız kapattı. Namağlup ilerleyen Abdullah Avcı ve ekibi bu seriyi bitirme peşinde olacak.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında oynanan tüm maçlarda Trabzonspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Oynanan 41 karşılaşmanın 20'sini bordo-mavililer kazandı. 9 maç beraberlikle sonuçlanırken; Sivasspor ise sahadan 12 kez galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar bu zaferlerin 8'ini kendi evinde, 4'ünü Trabzon'da yaşadı.

AVCI YENİLMİYOR

Fırtına'da ikinci dönemine iyi başlangıç yapan Abdullah Avcı, bordo- mavili ekibin başında Sivasspor'la 7. randevusuna çıkacak. Daha önce oynanan 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen tecrübeli hoca, 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Avcı, ayrıca 30 Temmuz 2022'de rakibini 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanmıştı.

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