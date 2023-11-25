Milli takımda coştular

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın son haftalarda ilk 11'de forma vermediği Trezeguet ve Enis Bardhi'nin ülkelerinin milli takımlarındaki performansı nedeniyle düşünceli olduğu öğrenildi. İki oyuncunun attıkları gollerle öne çıkmaları Avcı'yı hem gururlandırdı hem de kadroyu yeniden şekillendirme noktasında kendisini düşündürmeye başladığı belirlendi. Trezeguet, Mısır milli takımı ile çıktığı iki maçta 3 gol atarken, Enis Bardhi ise 1 gol kaydetti. Avcı'nın iki oyuncuyu da başarılarından ötürü tebrik ettiği öğrenildi. Milli takımlarda hem moral hem de özgüven bulan futbolcular Trabzonspor'da da ilk 11'e dönüp takıma katkı vermek istiyorlar. Avcı'nın Sivasspor maçında bu anlamda mini bir revizyon yapabileceği ifade ediliyor.