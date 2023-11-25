Maç saati değişmedi

Trabzonspor ile Sivasspor arasında pazartesi günü saat 20.00'de Sivas'ta oynanacak olan maçın saatinin değişmesi gündeme gelmişti. Her iki kulübün maç saatinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşecek olması nedeniyle yaptığı değişiklik talebi TFF tarafından dikkate alındı. Ancak daha sonra Trabzonspor kulübü ile Sivasspor arasında maçın oynanacağı saat konusunda anlaşmazlık çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu ise maç saatindeki değişikliğin yalnız iki kulübün anlaşması durumunda gerçekleşebileceğini belirterek, yaşanan bu anlaşmazlık nedeniyle maçın belirlenen saatte oynanmasına karar verdi.

UMUT BULUT BU HALE GELMİŞTİ!

Mücadelenin eksi 6 derecede oynanacak olmasının ardından futbolseverlerin hafızası 15 yıl önceye gitti... 13 Ocak 2008'de eksi 25 derecede Sivasspor deplasmanına çıkan Fırtına'da 11 oyuncuda 'frozen bite' yani 'buz ısırması' vakası meydana gelmişti. Umut Bulut'un kulağının geldiği hal, yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.