Haberler Trabzonspor Ne yapacağımızı biliyoruz

Ne yapacağımızı biliyoruz

Başkan Ertuğrul Doğan: Abdullah Avcı ile çok sıkıntılı süreçleri şampiyonluk döneminde birlikte aşmıştık. O yüzden nerede ne yapacağımızı iyi biliyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ne yapacağımızı biliyoruz

Trabzonspor taraftarları, ligde zirve ile puan farkının 9'a inmesinin ardından şampiyonluk söylemlerini dillendirmeye başladı. Başkan Ertuğrul Doğan, konu ile ilgili, "Abdullah Avcı ile çok sıkıntılı süreçleri birlikte aştık ve sonunda şampiyonluğa ulaştık. O yüzden nerede ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Herkes görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Sponsorlukları yaparsak, herkes maddi-manevi üzerine düşeni yaparsa bu sene olmazsa bir sonraki sene oluruz. Belli sorunları dışarıda bırakmamız gerekiyor" dedi.

TRANSFERDE HASSAS DAVRANIYORUZ

Doğan, transfer konusunda çok hassas davranacaklarını vurgulayarak, "Bazı oyuncular Avrupa'daki performansını burada gösteremiyor. Bazıları ise Avrupa'da kötü olup burada çok iyi bir performans sergiliyor. Biz elimizden geldiği kadar minimum hatayla bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Tüm başkanlar buraya şampiyonluk yaşamak için geliyor. Trabzonspor takımı bir isyan, mücadele ve hırsın takımıdır. Dolayısıyla böyle bir takımın yarışın içerisinde olmaması gibi bir durum söz konusu olamaz" ifadesini kullandı.

DİĞER
'Canım Kardeşim' filminde milyonları ağlatmıştı! Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! Son halini gören şaştı kaldı
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 49. gün! Gazze'de ateşkese saatler kaldı! Kaç gün sürecek? ilk grup saat kaçta serbest bırakılacak?
F.Bahçe'ye süper kanat forvet!
Batshuayi İtalya yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Doğan müjdeyi verdi! Fırtına'nın göz bebeği geri dönüyor
Bakasetas fırtınası
YAĞMUR GERİ DÖNÜYOR: Uzmanlar saat verdi! İstanbul hava durumu 24 Kasım Cuma
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 🤲 | 2023 Yeni, anlamlı, güzel, değişik Cuma mesajları 🌹
24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF’de kurullar bir araya geldi TFF’de kurullar bir araya geldi 01:21
Milli sporculardan 6 madalya! Milli sporculardan 6 madalya! 01:13
F.Bahçe Beko İtalya'da mağlup! F.Bahçe Beko İtalya'da mağlup! 01:10
Ziraat Bankkart galibiyetle başladı! Ziraat Bankkart galibiyetle başladı! 00:51
F.Bahçe Beko İtalya'da mağlup! F.Bahçe Beko İtalya'da mağlup! 00:31
Djiku'dan transfer itirafı! "Real Madrid, Napoli..." Djiku'dan transfer itirafı! "Real Madrid, Napoli..." 23:56
Daha Eski
F.Bahçe'den flaş Fred kararı! Karagümrük maçında... F.Bahçe'den flaş Fred kararı! Karagümrük maçında... 23:56
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu 23:56
PFDK cezaları açıkladı! PFDK cezaları açıkladı! 23:56
TFF'den Süper Kupa açıklaması! TFF'den Süper Kupa açıklaması! 23:56
Montella düğmeye bastı! A Milli Takım'a 3 yıldız birden Montella düğmeye bastı! A Milli Takım'a 3 yıldız birden 23:56
Buruk'tan flaş Kerem kararı! Buruk'tan flaş Kerem kararı! 23:56