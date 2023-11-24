Belgesel yayına giriyor

Milli takımda şov yaparak Fransa ağlarını olağanüstü bir golle havalandıran Yunan futbolcu, pazartesi günü Sivas deplasmanında Trabzonspor'un en büyük kozu Trabzonspor'un "Şampiyonluk belgeseli" yapılan düzenlemeler nedeniyle uzun süredir yayınlanamamıştı. Ancak bu konuda taraftarların beklediği geri sayım sona ermek üzere. Başkan Ertuğrul Doğan, şampiyonluk belgeselinin aralık ayı içerisinde izlenebileceğini söyledi. Trabzonspor kulübünün şampiyonluk belgeselinin Aralık ayında dijital platformlar üzerinden yayınlanacağı ifade edildi.